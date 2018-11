„INTERZIS Jandarmeriei să defileze de 1 Decembrie“. Protest anunţat de ultraşi!

Suporterii anunţă că evenimentul este organizat de revista Ultra în colaborare cu ”Poetul din peluză”.

”În fiecare an, de 1 Decembrie, jandarmii îşi şterg bastoanele mânjite cu sângele cetăţenilor români pe care i-au lovit în timpul anului. De Ziua Naţională a României, aceste scursuri ale societăţii îşi lustruiesc bocancii murdari de rahatul propriu în care calcă zilnic. Pe 1 Decembrie, acestor analfabeţi luaţi de la câmp li se dau nişte uniforme noi, pozând în apărători ai legii. Începând cu acest an, s-a terminat distracţia pentru aceste sugative ale bugetului statului. Un buget asigurat de cei pe care ei îi scuipă şi îi abuzează. Jandarmeria Română, o instituţie aservită politic şi care are ca principal scop gazarea şi bătaia românilor, fie că vorbim de protestele din 10 august, de protestele din 2017, de cele din 2012, de Roşia Montană, de Pungeşti sau de modul jandarmilor de a acţiona pe stadioanele de fotbal.

