13 site-uri pentru cei care vor să învețe o meserie gratuit

Învață online o meserie gratuit

Site-uri pentru cei care vor să învețe o meserie gratuit

Vrei să înveți o meserie și să ai competențe practice? Sau pur și simplu vrei să repari ceva în casă? Există extrem de multe platforme online care oferă cursuri gratuite sau tutoriale pentru mii de proiecte.

Aceste platforme îți oferă o gamă largă de opțiuni pentru a învăța noi meserii și abilități, fie că este vorba de domenii creative, tehnice sau practice.

YouTube

Deși nu este o platformă de cursuri în sine, există numeroși creatori de conținut care oferă tutoriale detaliate și gratuite pentru diverse meserii.

Exemple de cursuri: croitorie, repararea electrocasnicelor, gătit, etc.

Skillshare

O platformă axată pe cursuri creative și practice, cum ar fi design grafic, fotografie, ilustrație, artizanat, marketing și multe altele. Oferă o perioadă de încercare gratuită, după care este necesar un abonament.

Exemple de cursuri: design de logo-uri, confecționare de bijuterii, editare video.

DIY Network

Un site plin de tutoriale și ghiduri pas cu pas pentru proiecte de bricolaj și reparații acasă.

Exemple de cursuri: instalarea gresiei, reparații de instalații sanitare, proiecte de grădinărit.

Alison

Oferă cursuri online gratuite în diverse domenii, inclusiv IT, business, sănătate, limbi străine și competențe tehnice. Poți obține un certificat de participare contra cost.

Exemple de cursuri: electrotehnică, reparații auto.

Instructables

O platformă gratuită unde utilizatorii pot găsi tutoriale DIY (Do It Yourself) pentru o varietate de proiecte, de la electronică la artizanat. Învață online o meserie gratuit

Exemple de cursuri: proiecte de robotică, construcții de mobilier, confecționare de haine.

The Family Handyman

The Family Handyman este un site de referință pentru bricolaj și reparații acasă, cu o mulțime de tutoriale, sfaturi și trucuri pentru a face lucrurile mai ușoare și mai eficiente.

Exemple: ghiduri pentru reparații, proiecte de construcții și întreținerea locuinței.

This Old House

This Old House este un site bine cunoscut pentru ghidurile sale detaliate de renovare și reparații acasă.

Conține articole, video-uri și tutoriale pentru proiecte variate, de la instalarea unui robinet până la renovarea completă a unei camere.

Bob Vila

Site-ul Bob Vila este un veteran al emisiunilor de bricolaj. Pe site găsești tutoriale pentru proiecte de reparații și îmbunătățiri ale locuinței. Site-ul acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv reparații electrice, instalații sanitare, și construcții de mobilier.

Houzz

Platforma Houzz este cunoscută pentru design interior, dar are și o secțiune dedicată proiectelor de bricolaj.

Exemple: articole și tutoriale pentru reparații minore, precum și pentru proiecte mai mari de renovare.

Aceste site-uri sunt resurse excelente pentru oricine dorește să se apuce de bricolaj și să efectueze reparații acasă. Fie că ești începător sau ai deja experiență, vei găsi ghiduri utile și inspirație pentru orice proiect.

Coursera

Oferă cursuri de la universități și organizații de renume, inclusiv pentru meserii tehnice. Poți asculta online cursurile gratuit sau obține un certificat contra cost. Învață online o meserie gratuit

Exemple de cursuri: programare, design grafic, reparații auto, gătit etc.

Udemy

Deși majoritatea cursurilor sunt plătite, există și o selecție de cursuri gratuite disponibile, acoperind domenii precum IT, design, și alte meserii.

Exemple de cursuri: fotografie, tâmplărie, reparații calculatoare etc.

edX

Similar cu Coursera, edX oferă cursuri de la universități prestigioase, inclusiv cursuri tehnice și practice.

Exemple de cursuri: inginerie, tehnologie, managementul proiectelor etc.

Kadenze

O platformă educațională online care oferă cursuri în domeniul artelor, tehnologiei creative și educației. De asemenea, sunt disponibile și cursuri gratuite.

Exemple de cursuri: muzică electronică, artă digitală, animație.

