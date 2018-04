Invazia petrolului american în Europa. Arabii şi ruşii scapă printre degete cea mai mare piaţă de desfacere

Pe măsură ce cotaţiile petrolului au crescut până aproape de maximele ultimilor patru ani, împinse în sus de strategia ruso-arabă de a limita oferta din piaţă, producătorii din SUA au reuşit să devină principalii câştigători, cel puţin pe piaţa europeană, unde importurile de petrol american au ajuns la noi maxime istorice.

Anul trecut, Rusia şi OPEC au redus producţia de petrol cu 1,8 milioane de barili pe zi, o strategie care a avut ca scop înclinarea echilibrului cerere-ofertă din piaţa globală înapoi în favoarea marilor exportatori. Astfel, după ce au început anul 2016 la minime de sub 30 de dolari pe baril şi s-au menţinut, pe parcursul acelui an, sub pragul de 50 de dolari pe baril, cotaţiile internaţionale ale petrolului au revenit pe creştere anul trecut şi au ajuns, ieri, la 74 de dolari pe baril (Brent), cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2014.

