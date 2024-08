Ioan Andone reînvie un restaurant istoric, inaugurat de Hrușciov și Ceaușescu: ”Am investit un milion de euro”

Ioan Andone a devenit patronul unuia dintre cele mai vechi și istorice restaurante din oraș. Fostul antrenor de fotbal și figură emblematică a „Generației de aur”, a Corvinului Hunedoara rămâne tributar orașului unde a cunoscut faima.

Începând cu anii ’60, Restaurantul Corvinul a fost martorul unor întâlniri de marcă, găzduind personalități precum Nikita Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu-Dej ori Nicolae Ceaușescu.

Acum, după aproape trei decenii de degradare, Ioan Andone (64 ani) a investit o avere pentru a reda acestui loc strălucirea de altădată. „Am ajuns la o investiţie de aproape un milion de euro cu totul – cu achiziţie şi cu tot ce s-a făcut aici. Am făcut-o pentru că am locuit aici, am trăit în acest oraş, am făcut-o şi pentru hunedoreni”, a declarat Andone, subliniind că această inițiativă nu este neapărat o afacere, ci mai degrabă un gest de dragoste față de orașul care l-a format.

Nikita Hrușciov, liderul Uniunii Sovietice, l-a inaugurat cu Ceaușescu

Restaurantul și-a câștigat faima în deceniile trecute, când, în 1962, Nikita Hrușciov, liderul Uniunii Sovietice, a luat masa aici, alături de liderii comuniști ai României. Clădirea a devenit un simbol al orașului Hunedoara, nu doar pentru arhitectura sa impunătoare, ci și pentru poveștile istorice care îi animă zidurile.

Ioan Andone își amintește cu nostalgie de zilele petrecute la Corvinul, când, alături de colegii săi de echipă, sărbătoreau victoriile clubului Corvinului Hunedoara. ”Nu ştiam că această clădire fusese inaugurată de şeful URSS, Nikita Hruşciov. Eu am alte amintiri legate de restaurantul Corvinul. Aici sărbătoream cu prietenii după meciurile bune, câştigate”, a adăugat antrenorul.

Un nou capitol pentru localul istoric

Deși acum își petrece majoritatea timpului în Marbella, Spania, Ioan Andone rămâne strâns legat de Hunedoara. Complexul renovat nu doar că și-a redobândit strălucirea, dar a fost extins cu facilități moderne, inclusiv corturi pentru nunți și evenimente, oferind astfel o oază de eleganță și rafinament într-un cadru natural.