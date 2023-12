Iohannis: Cu bugetul UE ne dorim să ajutăm Ucraina

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că, la Consiliul European de la Bruxelles, vor fi discuţii despre bugetul multianual al UE, fiind necesară o rectificare bugetară deoarece au apărut cheltuieli suplimentare. Cea mai mare cheltuială suplimentară este pentru Ucraina, iar statele membre îşi doresc să ajute Ucraina, când au în vedere bugetul Uniunii Europene, a mai spus şeful statului, care a adăugat că vor trebui reanjaţi banii, însă „nu trebuie să luăm bani de la două capitole care pentru noi sunt importante, de la fondurile europene tradiţionale, de la convergenţă şi nici de la capitolul Agricultură”.

„O a doua chestiune care va fi discutată, iarăşi, destul de complicată, banii. Mai exact, bugetul multianual. Este nevoie de ceea ce se numeşte, de fapt, o rectificare bugetară. Din mai multe motive au apărut unele cheltuieli suplimentare, dar cea mai mare cheltuială suplimentară este, evident, bugetul cu care dorim noi, Uniunea Europeană, să ajutăm Ucraina. Este vorba de o sumă destul de mare, care trebuie identificată şi aici este, iarăşi, nevoie de negocieri, pentru a ajunge la un bun sfârşit cu această rectificare bugetară. Bani suplimentari vor fi relativ puţini. Înseamnă că trebuie să procedăm la o rearanjare a banilor. Şi aici, eu am o opinie foarte clară, pe care o voi exprima în Consiliu”, a anunţat Klaus Iohannis, înainte de a participa la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, miercuri la Bruxelles.

Şeful statului a mai spus că banii nu trebuie luaţi de la fondurile europene tradiţionale, de la convergenţă şi Agricultură, ci găsiţi în altă parte, iar asta va face parte din discuţia despre rectificarea bugetară.

„După părerea mea, după părerea noastră, nu trebuie să luăm bani de la două capitole care pentru noi sunt importante, de la fondurile europene tradiţionale, de la convergenţă şi nici de la capitolul Agricultură. Banii trebuie găsiţi în altă parte şi aceasta va fi discuţia despre rectificarea bugetară. În acest cadru, o discuţie specială va avea loc, sigur, despre mărimea fondului pe care dorim să îl punem la dispoziţia Ucrainei pentru a-i ajuta să treacă prin această perioadă foarte dificilă, prin războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei”, a explicat preşedintele Iohannis.

El a mai spus că un alt punct al ordinii de zi la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest va di despre Orientul Mijlociu şi evoluţiile din urma atacului terorist al Hamas împotriva Israelului.

„Avem o discuţie pe Orientul Mijlociu, altă temă foarte complexă şi aici trebuie să discutăm neapărat, sigur, despre cum s-a ajuns în această situaţie. Eu am condamnat din capul locului, din prima zi, atacul terorist al Hamas împotriva Israelului. Am spus că Israelul are tot dreptul să se apere, dar între timp, trebuie să fie foarte clar că situaţia umanitară din Gaza a devenit intolerabilă şi trebuie să găsim soluţii şi pentru această chestiune. Sunt cele mai importante teme. Probabil, vor mai apărea alte teme secundare şi, la final, voi informa publicul despre toate aceste chestiuni”, a conchis Klaus Iohannis.