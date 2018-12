Iohannis: De facto, România nu are prim-ministru. Acest Guvern e condus de infractorul Dragnea prin interpuși

„Doamna prim-ministru a trimis o solicitare pentru rezolvarea unui conflict la CCR, probabil CCR va da un răspuns, vom vedea. Însă CCR nu va rezolva problema, nu are cum pentru că nu este una constituțională, ci una politică. Cele două cauze: de facto România nu are prim-ministru, a doua inabilitatea PSD de a face politică de orice fel. Premierul mi-a trimis în scris o solicitare de remaniere a Guvernului, și mi-a mai trimis o solicitare, toate fără să caute o discuție, un dialog cu mine. M-a suna ieri și ce credeți că m-a întrebat: dacă am terminat analiza”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a subliniat că atât el cât și premierul nu sunt în aceste funcții ca să își trimită hârtii, ci pentru a rezolva problemele statului.

„Această doamnă nu înțelege cum funcționează statul. Noi nu suntem puși aici să ne trimitem hârtii scrise de secretari. Suntem aici ca să rezolvăm problemele României, asta se face inclusiv prin colaborare și dialog insituțional”, a spus Iohannis.

„A doua cauză a acestei probleme politice este toatala inabilitate a PSD de a face politică. PSD nu mai știe să facă politică. PSD guvernează prost, am subliniat în repetate rânduri. PSD legiferează foarte prost și asta nu e o afirmație fiindcă nu îmi place PSD. În 30 și ceva de situații m-am adresat CCR pentru că am considerat că legile PSD-iste sunt proaste. În mare parte CCR mi-a dat dreptate și a declarat peste 25 de legi neconstituționale. PSD nu mai este capabil să negocieze politic, PSD încearcă să-și impună voința prin politica pumnului în gură. Se vede în Parlament, se vede și în felul în care lucrează guvernul. E inacceptabil. Și cum m-am așteptat ca această chestiune să apară în discuție, m-am documentat cum acționează pesediștii. Aflăm că la Senat s-a depus o solicitare de acceptare a urmăriri penale a președintelui Senatului. Am așteptat un vot sau o rezoluție. Ce gândiți? Parlamentul controlat de majoritatea pesedistă a considerat că un termen rezonabil este în jur de două-trei luni”, a mai spus șeful statului.

Iohannis a spus că va lua o decizie după decizia CCR în privința celor doi miniștri propuși de Dăncilă pentru portofoliile de la Dezvoltatre și Transporturi și că era dispus la discuții pe această temă, dar cel care o „dirijează” pe Dăncilă „s-a grăbit”.

„Este evident că acest guvern este condus de infractorul Dragnea prin interpuși. Putea doamna premier să se prezinte cu niște argumente. Legat de argumente. A venit cu o solicitare de remaniere, fără explicație, fără să spună de ce anumiți miniștri vor fi revocați. Revocarea este o sancțiune politică. Nu este o plăcere. Aceeași doamnă prim-ministru avea obligația să răspundă în fața națiunii de ce anumiți miniștri se cer revocați. Confundă partidul cu Guvernul. Este anormal ca premierul să nu explice națiunii de ce face o remaniere. Această manieră de a conduce statul de la partid o cunoaștem dintr-un regim care s-a terminat în decembrie 89. Cine o dirijează pe doamna premier nu are deloc răbdare, fiindcă după prima solicitare de remaniere nici nu a așteptat și mi-a trimis a doua solictare de revocare. În acest fel nu se poate lucra”, a mai spus Iohannis.