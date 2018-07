IOHANNIS critică sistemul de învățământ la inaugurarea unei case solare

Presedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, sistemul educational din Romania, despre care a spus ca este unul invechit. In plus, seful statului a sustinut ca in Romania multe idei incoerente devin legi sau ordonante de urgenta.





“Avem nevoie de o Romanie educata, o Romania in care numarul copiilor care fac performanta creste. In timp ce dezvoltarea sistemului de invatamant se bazeaza pe strategii bine gandite. Asta ce v-am descris este dorinta mea. Ce avem? Avem un sistem invechit, cu o multime de idei incoerente, care ajung, culmea, de multe ori sa devina initiative legislative sau ordonante”, a spus Iohannis.

