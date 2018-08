Iohannis, mesaj pentru PSD și Guvern după violențele de vineri seară VIDEO

„Au trecut deja trei zile şi nu există niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piaţa Victoriei. În orice ţară responsabilă, oamenii aflaţi la conducere, până la această oră am fi avut cel puţin o demisie. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat. De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violenţe de stradă, cu manifestări agresive. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiţia şi lupta anticorupţie şi-au dorit crearea unei tensiuni în societate? Ce se va întâmpla dacă vor recurge la înăbuşirea prin violenţă a vocilor României. În ciuda scorului la alegerile din 2016, PSD a tulburat societatea prin măsuri controversate, o guvernare haotică, atacturi repetate la adresa magistraţilor. Avem acum şi o componentă represivă care ridică serioase semne de întrebare cu privire la ce intenţii are acest PSD cu românii”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută marţi la Palatul Cotroceni.