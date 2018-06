Iordache: OUG pentru modificarea Codurilor penale este o variantă; recomand procedura parlamentară VIDEO

Este o variantă de lucru, noi Comisia nu ştim ce va face Guvernul, dacă va adopta sau nu va adopta, noi în cotinuare vom lucra în comisie. Aşteptăm ca astăzi Codul de procedură penală să fie adoptat de Senat şi să ajungă la Cameră, deci mai suntem restanţieri cu Codul penal care să elaborăm o formă care va intra în dezbatere mai întâi la Senat, şi apoi la Cameră”, a declarat Florin Iordache.

Întrebat care este recomandarea sa – ordonanţă sau procedură parlametară – deputatul PSD a răspuns: „Eu cred că procedura parlametară este mai bine pentru că putem ţine cont de toate opiniile exprimate. Aşa cum aţi văzut şi la Codul de procedură civilă şi la Codul de procedură penală prin faptul că s-au dezbătut în Parlament au ieşit nişte coduri mai bune, am ţinut cont de toate opiniile, nu numai de punctul de vedere al Guvernului, la fel şi în cazul Codului penal, dacă am merge numai prin ordonanţă ar fi numai opinia Guevrnului şi nu am ţine cont şi de celelalte opinii exprimate”.

Referitor la posibile proteste în stradă dacă varianta modificării Codurilor prin OUG va fi aplicată, Iordache a susținut că „oamenii trebuie să înţeleagă că aceste trei coduri trebuie odată şi odată adoptate”.

„Modul în care se poziţionează Opoziţia, modul în care se poziţionează preşedintele de a tot ataca, de a tot tergiversa intrarea în vigoare, asta este marea problemă. Avem nişte decizii ale Curţii, avem nişte decizii care trebuiesc implementate. Modul în care se tergiversează şi nu intră în vigoare aceste coduri cred că ăsta este semnalul care ar trebui să dea de gândit celor care vor să iasă în stradă”, a precizat fostul ministrul al Justiției.