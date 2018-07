Iordache răspunde apelului lui Iohannis privind modificarea Legilor Justiției

Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze.





Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre declaratia lui Klaus Iohannis, care a spus ca a finalizat toate caile de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge, ceea ce s-a intamplat vineri, si despre apelul sefului statului.

“In primul rand, discutam despre un raport preliminar al Comisiei de la Venetia. In al doilea rand, daca discutam numai de Legea 304, pe care a promulgat-o presedintele, sunt doua critici. Una din critici vizeaza infiintarea acelei sectii speciale de investigare a infractiunilor comise de magistrati. Aici, parerile sunt impartite, daca este necesara sau nu aceasta sectie. Mare parte a societatii, cat si mare parte a Parlamentului a spus ca este necesara o astfel de sectie.

Cea de-a doua critica la aceasta lege urmareste daca se impune temeinicia sau netemeinicia atunci cand discutam despre activitatea procurorilor.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a fost nevoit să promulge Legea 304/2004, dar arată că nu este sub nicio formă cu prevederile legii. Tocmai de aceea, Iohannis a cerut Parlamentului să reintroducă legile în circuitul legislativ pentru a le corecta de urgență.

”Reamintesc că am cerut în mod repetat reexaminarea acestor legi ale justiției, am constestat la CCR, am sesizat Comisia de la Veneția.

