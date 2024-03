Iranul, Rusia şi China desfăşoară exerciţiul militar ”Centura de Securitate Maritimă 2024” la Golful Oman

Cele trei ţări, care vor să contracareze ceea ce prezintă drept hegemonia americană, au organizat în martie 2023 exerciţii comune în regiune.

Aceste manevre au ca scop să ”menţină în comun securitatea maritimă regională”, potrivit Ministerul chinez al Apărării.

”China va trimite distrugătorul lansator de rachete Urumqi, fregata lansatoare de rachete Linyi şi nava de aprovizionare Dongpinghu”, a anunţat ministerul luni, în prima zi a acestor exerciţii, care se încheie vineri.

Chinese ships participating in the 2024 Security Bond drills reached Chabahar, Iran on Mar 11, joining Iranian & Russian vessels for joint exercises.The Chinese Defense Ministry stated that drills near the Gulf of Oman would occur from Mar 11-15,involving China, Iran, and Russia.

— Global Times (@globaltimesnews)

Un detaşament de nave din cadrul Flotei ruse la Oceanul Pacific, condus de crucişătorul Variag, de clasa Slava, a sosit în acest sens luni în portul iranian Chabahar (sud-est), a anunţat presa de stat rusă.

”Principalul obiectiv al manevrelor este să asigure securitatea activităţii economice maritime”, scrie presa rusă, citând Ministerul rus al Apărării.

Russia, China and Iran today, March 12, will begin joint naval exercises „Maritime Security Belt – 2024”

The Kremlin media published a video of Russian warships allegedly arriving at the shores of Iran.

— NEXTA (@nexta_tv)

Începutul exerciţiilor, luni, a coincis cu prima zi a Ramadanului, în care armata israeliană şi-a continuat bombardamentele în Fâşia Gaza.

Rebelii huthi, care controlează regiuni vaste în Yemen, desfăşoară în paralel, începând din noiembrie, atacuri împotriva unor nave în regiune, o importantă cale de tranzit a comerţului mondial.

Ei spun că acţionează în solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza, în care Israelul poartă un război sângeros împotriva Hamas, ca represalii faţă de un atac fără precedent la 7 octombrie în sudul Israelului.

Imagini difuzate de televiziunea de stat chineză şi o înegistrare video publicată de Marina rusă surprind desfăşurarea exerciţiului, denumit ”Centura de Securitate Maritimă 2024”.

Peste 20 de nave de susţinere şi de luptă şi elicoptere navale din cele trei ţări participă la acest exerciţiu.

Exerciţiul se desfăşoară pe o suprafaţă de 17.000 de kilometri pătraţi de apă, anunţă un purtător de cuvânt al exerciţiului. amiralul iranian Mostafa Tajaddini, citat de televiziunea iraniană.

Acest al patrulea exerciţiu – începând din 2019 – al celor trei ţări vizează să îmbunătăţească comerţul, să lupte împotriva ”pirateriei şi terorismului, să susţină activităţi umanitare şi un schimb de informaţii în domeniul salvării”, între alte obiective, potrivit amiralului iranian.

Iranul şi-a consolidat cooperarea militară cu Rusia şi China, în urma unor tensiuni cu Statele Unite şi din regiune şi furnizării unor drone militare de tip Shahed Moscovei, care le foloseşte în Războiul din Ucraina.

Azerbaidjanul. Kazahstanul, Omanul, Pakistanul şi Africa de Sud sunt observatori ai acestui exerciţiu.

Începând din 2019, Golful Oman a fost teatrul unei serii de atacuri pe care Statele Unite le-au imputat Itranului şi al unor confiscări ale unor nave de către Teheran, în urma retragerii lui Donald trump din Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian.

O cincime din petrolul comercializat în lume traversează Strâmtoarea Ormuz, la Golful Persic.