Jaf ca-n filme, la Paris. S-a furat mult, dar nu se știe cât

Sosiţi în jurul orei 07:30 GMT, hoţii au părăsit locul către jumătatea zilei, după ce au sechestrat oamenii în interior, care au fost stropiţi cu un lichid a cărui natură urmează a fi stabilită. Suspecţii au reuşit să deschidă circa treizeci de seifuri ale instituţiei, o agenţie Milleis Banque (anterior Barclays Bank), după care au dispărut, a adăugat sursa.

Prejudiciul nu este cunoscut deocamdată

După-amiază, mai multe vehicule ale forţelor de ordine erau încă parcate pe bulevardul Champs Elysees, în apropierea băncii. O furgonetă cu sigla ”Laboratorul Central” era de asemenea staţionată în faţa intrării în agenţia păzită de poliţişti.

”Nu am auzit nimic, nu am văzut nimic. Când au venit forţele de ordine atunci am aflat ce s-a întâmplat. Ni s-a cerut să rămânem în magazin. Aceasta a durat două ore şi am deschis”, a declarat pentru AFP un vânzător, Pierre, de la un magazin situat vizavi de agenţia bancară.

