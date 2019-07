KELEMEN HUNOR a fost la Palatul Victoria. CERERE de ULTIMĂ ORĂ

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pentru Europa Liberă că i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să nu trimită la Monitorul Oficial forma adoptată în Guvern referitoare la Codul Administrativ.

Liderul UDMR a cerut săptămâna trecută să aibă o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, după ce problemele din Valea Uzului nu au fost rezolvate și a fost adoptat prin Ordonanță de Urgență noul Cod Administrativ. Discuția a avut loc la Guvern și a durat aproximativ 15 minute.

„I-am cerut premierului să vorbească cu ministrul Breaz și să fie retras acel aviz, care spune de fapt că un simbol legionar este OK în acel cimitir, în Valea Uzului, din punct de vedere artistic. Nu este acceptabil așa ceva și am cerut retragerea acestui aviz. Am cerut la Codul Administrativ, dacă tot nu s-a publicat în Monitorul Oficial,ca varianta votată de Parlament să fie aprobată și de Guvern, nu o altă variantă. Aici, în Parlament, a existat o dezbatere de șase-șapte luni de zile și a fost un vot în Parlament. Curtea Constituțională, pe formă, a găsit probleme de neconstituționalitate și nu pe fond, nu s-a pronunțat pe fond. Am solicitat, dacă se poate, să mai fie discutat la o ședință de Guvern acest proiect de Ordonanță de Urgență înainte de publicare și, dacă se poate, ar fi bine să se întoarcă la varianta votată de Parlament”, a declarat, pentru Europa Liberă, Kelemen Hunor.

Articolul integral pe EUROPA LIBERĂ