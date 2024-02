La ce curs valutar(leu-euro) ar trebui să ne așteptăm în 2024

Analiștii furnizorului de servicii de schimb valutar iBanFirst spun că leul va continua să piardă în raport cu euro și în 2024. Principala cauză este considerată presiunea pusă pe România de războiul din Ucraina. iBanFirst estimează o creştere a cursului EUR/RON de la 5,00 la 5,02 lei pentru un euro.

”Analiştii iBanFirst anticipează o uşoară depreciere a leului în raport cu euro în 2024. Cel mai probabil leul va rămâne sub presiune pe fondul conflictului din Ucraina şi al impactului acestuia asupra economiei europene. Evoluţia leului va fi, de asemenea, influenţată de politica monetară a Băncii Naţionale a României (BNR), dar şi de alţi factori, precum condiţiile economice globale şi deciziile de investiţii ale investitorilor străini. Deşi cursul EUR/RON are o tendinţă ascendentă, analiştii estimează că perechea valutară se va tranzacţiona sub valoarea de 5,00 în prima jumătate a anului 2024. Acest lucru se datorează faptului că BNR are o toleranţă limitată pentru deprecierea RON, mai ales având în vedere reformele bugetare în curs de desfăşurare, care ar putea avea un impact moderat asupra inflaţiei. iBanFirst estimează, de asemenea, o creştere a cursului EUR/RON de la 5,00 la 5,02 lei pentru un euro în cadrul prognozei pe 12 luni” se arată în analiza iBanFirst.