La mare cu viteza melcului. Mașina Poliției nu lasă pe nimeni să depășească

La mare cu viteza melcului

Sâmbătă dimineață, după un carambol pe Autostrada Soarelui, polițiștii au decis că pe A2 nu se mai merge cu viteză.

Astfel, o mașină a Poliției, cu girofarurile pornite, mergea între benzi, cu 80 km/oră, conform unor internauți care au postat imagini și filme pe rețelele de socializare.

La mare cu viteza melcului.

Reacțiile românilor sunt împărțite. Iată câteva comentarii:

”Se cheamă calmarea traficului și e o manevră folosită în toate țările civilizate”.

”De asta nu ne trebuie autostrazi…nu stim sa circulam pe ele, ne credem pe circuit”.

”La km 43 a fost accident cu 8 vehicule implicate. Nu politia isi bate joc, unii isi bat joc de viata altora”.

“”La km 43 a fost accident cu 8 vehicule implicate. Nu politia isi bate joc, unii isi bat joc de viata altora.”Aceasta manevra este folosita in cazul in care mai in fata este un ambuteiaj. Reducerea vitezei celor din spate lasa timp sa se elibereze ambuteiajul si reduce sansa de aparitie a ambuteiajul fantoma. Politia va ajuta sa ajungeti mai repede la destiantie in cazul asta”.

”Daca nu stiti sa mergeti pe autostrada, unde e drept si ai vizibilitate…asta e solutia. Va tamponati intr-o veselie ca deh, bombardieri. Unii abia prindeti 120 in 3 zile lucratoare si va ambitionati sa depasiti 2 tiruri de faceti coada in spate de kilometri, si altii care aveti 200cp va dati zmei si ii impingeti pe altii care merg regulamentar. Din partea mea, sa curga amenzile pentru lumini stinse, semnalizari lipsa la schimbarea benzii, viteza, etc. Cam asta meritati toti inaptii care nu stiti sa aveti o conduita buna si preventiv”.