La mulți ani, Radu Pietreanu! Sărbătorește 60 de ani, a scris istorie în umor și face haz de necaz după momentele devastatoare trăite: ”Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie”

Radu Pietreanu împlinește astăzi 60 de ani! Muzician, scenarist dar mai ales comic, este cel care a dat românilor Vacanța Mare, timp de 25 de ani, cel mai popular grup umoristic de la noi.

Înființat în 1988, cea mai cunoscută perioadă a grupului umoristic a fost în anii 2000 și s-a datorat în mare parte Pro TV-ului, postul gazdă a savuoaselor scheciuri ale comedianților. În acea perioadă Radu Pietreanu & Co, au atins audiențe record, iar ”Garcea”, ”Leana” ori ”Costel” deveniseră cele mai populare personaje pentru români.

Radu Pietreanu a fost la fel de creativ și după Vacanța Mare, prin grupul său VaMuz (Vacanța Muzicală) ori ca ”Profu’ de umor” (reprezentații ”One Man Show”). A pendulat între propriile spectacole, seriale de comedie online, cluburi de motocicliști, teatru și competiții de sporturi de contact unde s-a calificat ca arbitru. Viața i-a fost dată peste cap în 2000, când a traversat o grea cumpănă. A fost diagnosticat cu o crudă boală, veste venită la pachet cu depresia ce l-a făcut de nerecunoscut. Din fericire a găsit putere și și-a revenit miraculos.

”Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ. Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, a povestit polivalentul artist despre cumplita experiență prin care a trecut și datorită căreia, să se salveze, și-a vândut tot ce era de valoare.

Din nou vesel și activ, Pietreanu, care împlinește astăzi 60 de ani, duce o nouă viață, mult mai sănătoasă, pentru care a schimbat Capitala pentru orășelul de munte Azuga.

La mulți ani, Radu Pietreanu! Sărbătorește 60 de ani! ”În zece ani de televiziune (perioada Pro TV și Kanal D -n.r.) am făcut istorie prin ratingurile înregistrate. Suntem printre cei mai cunoscuţi oameni din ţară, şi la sat, şi la oraş. Nu e român care să nu fi auzit de Leana şi Costel, de Garcea, de Crapu şi Menumorut, pur şi simplu am creat istorie în umor”, spune artistul despre performanțele atinse în perioada Vacanța Mare. Și Mugur Mihăescu a dat din casă: ”În opt ani, cam 100 de milioane de euro. Atât am adus noi, din publicitate. Atunci, toată publicitatea din România se vindea la PRO TV.”