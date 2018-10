Lazăr, după ce Toader i-a propus revocarea: Sunt ziceri penibile

„Raportul de evaluarea a procurorului general este răspunsul pe care Executivul înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția. (…) Raportul prezentat azi e modul în care Executivul, prin Ministrul Justiției, înțelege să respecte autoritatea Ministerului Public ca parte a justiției din România. Cu privire al declarațiile ministrului Justiției îmi rezerv dreptul de a răspunde zilele următoare. Respectarea principiilor și valorilor constituționale a stat la baza mandatului meu”, a spus Lazăr, calificând concluziile din raportul lui Toader drept „ziceri penibile” și „exagerări”.

Procurorul general a precizat că în 36 de ani de carieră a primit doar calificativul „foarte bine” și nu a existat „nicio conspirație” între fostul ministru al Justiției, CSM și președinte așa cum insinuează Tudorel Toader când afirmă că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru numire.

„La sfârșitul anului trecut Inspecția Judiciară a efectuat un control: concluziile au fost pozitive. După mai puțin de un an, nemulțumit de concluziile IJ, dnul ministru înțelege să pună sub semnul întrebării competența. În acest an, evaluarea a fost efectuată de CSM, concluziile au fost pozitive. În condițiile în care atât controlul IJ cât și controlul CSM sunt pozitive, concluziile la care a ajuns ministrul justiției este un demers de natură a destabiliza Ministerul Public”, a spus Lazăr.

