LEGEA care poate aduce sfârșitul UBER! Textul e gata

Sub presiunile transportatorilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta al carui scop declarat este, in principal, sa combata pirateria din domeniul taximetriei.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 02.03.2019, 9:09