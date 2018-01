Legea care șterge datoriile “șmecherilor” din imobiliare

“Acum doua zile a fost promulgata legea nr.29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale. (…) Asadar legea amintita anuleaza impozitul pe venit, contributiile sociale si accesoriile aferente calculate de fisc pana la 1 iunie 2017 dezvoltatorilor imobiliari care au construit cvartaluri de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii: Bucuresti, marile orase, Mamaia, Navodari, etc.”, scrie Gelu Diaconu.

Fostul sef al ANAF atrage atentia ca impozitul pe venit la valoarea tranzactiei va scadea de la 16% la 1%.

“Acesti smecheri pentru a evita plata taxelor catre stat “au construit pe persoana fizica” platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale (vanzari case, apartamente, terenuri). Diferenta de taxare intre persoanele juridice (constructorii cinstiti) si acesti smecheri/persoane fizice este uriasa. Doar cu titlu de exemplu: de la 16% impozit pe venit la valoarea tranzactiei la 1% (sau 2-3% pentru alte praguri valorice)!”, se mai arata in postarea lui Diaconu.

“La presiunea baronilor PSD din judetele din campie, anuleaza, in art.3 al aceleeasi legi, TVA-ul datorat si accesoriile calculate pana la 31 decembrie 2016, pentru depasirea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA opozabila marilor proprietari de terenuri care si-au valorificat propria productie. In schimb, cei care cumpara produse agricole si le prelucreaza/consuma, la depasirea plafonului de TVA, au platit TVA, de 24-20-19-9% (in functie de perioada)”, mai scrie Diaconu.