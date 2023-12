Liderii chinezi promit stimularea cererii interne, pentru a relansa creşterea economiei în 2024

Sub un nou slogan prin care se angajează să obţină stabilitatea prin progresul economic, liderii chinezi au spus că este necesar să se depăşească unele dificultăţi şi provocări, care includ cererea insuficientă, supracapacitatea în unele industrii, aşteptările sociale slabe şi multe riscuri ascunse care încă există, potrivit unui raport de marţi seară, difuzat la Televiziunea Centrală China, deţinută de stat.

”Economia Chinei a înregistrat o redresare, s-au înregistrat progrese solide în dezvoltarea de înaltă calitate în 2023”, au spus liderii chinezi, potrivit unei scurte relatări a unei întâlnirii de două zile, publicate de agenţia Xinhua, deţinută de stat.

”China încă mai trebuie să depăşească unele dificultăţi şi provocări pentru a reactiva şi mai mult economia.”

Liderii chinezi au subliniat că este esenţială concentrarea asupra dezvoltării de înaltă calitate, aceştia prescriind un plan în nouă puncte care include inovarea tehnologică în sistemul industrial, stimularea consumului intern, extinderea investiţiilor străine de nivel înalt şi revitalizarea agriculturii pentru a spori securitatea alimentară.

Conferinţa de lucru economică din acest an are loc în timp ce redresarea post-Covid-19 a celei de-a doua mari economii din lume a fost până acum sub aşteptări.

O serie de măsuri de sprijinire a politicilor nu au ridicat suficient încrederea economică, declanşând apeluri ca Beijingul să-şi intensifice stimulentele, pe fondul temerilor reînnoite de o încetinire adâncă.

Riscuri în sectorul imobiliar

Unii dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari se confruntă cu probleme serioase de îndatorare, ca parte a măsurilor Beijingului de reducere a îndatorării sectorului imobiliar cândva umflat, care reprezintă direct şi indirect aproximativ o treime din activităţile economice ale Chinei.

Liderii Chinei s-au angajat să reducă riscurile legate de sectorul imobiliar, datoria locală şi instituţiile financiare mici şi mijlocii. Ei au semnalat, de asemenea, o strategie pentru construirea de locuinţe la preţuri accesibile, în încercarea de a rezolva criza imobiliară în spirală a naţiunii, care s-a intensificat de când preşedintele Xi Jinping a declanşat o represiune asupra sectorului, la sfârşitul anului 2020.

Poziţia politicii fiscale

Liderii de la Beijing s-au angajat să consolideze politicile macro, continuând în acelaşi timp să implementeze politici fiscale proactive şi acţiuni monetare prudente.

Limbajul folosit în raportul publicat marţi este similar cu cel folosit de Biroul Politic, cel mai înalt organism decizional al Partidului Comunist Chinez de guvernământ, într-un comunicat de vineri.

La acea vreme, Biroul Politic a spus că politica fiscală ”trebuie să fie moderat consolidată” şi va fi ”flexibilă, moderată, precisă şi eficientă” pentru a stimula redresarea economică, potrivit publicaţiei de ştiri de stat Xinhua.

Aceste mişcări urmează unui eveniment rar din octombrie, când Beijingul a anunţat un plan de a emite obligaţiuni suverane în valoare de 1.000 de miliarde de yuani (139 de miliarde de dolari) până la sfârşitul anului, ridicând ţinta de deficit bugetar pentru 2023 la 3,8% din produsul intern brut, de la o valoare iniţială de 3%.

Săptămâna trecută, Moody’s şi-a retrogradat ratingurile pentru creditul guvernamental al Chinei şi pentru opt dintre cele mai mari bănci ale ţării, de la stabilă la negativă.

Agenţia de rating se aşteaptă ca puterea fiscală, economică şi instituţională a Chinei să sufere de posibile salvări necesare pentru guvernele locale şi companiile de stat aflate în dificultate.