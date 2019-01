LISTA LUI BECALI. Cu cine vrea să câştige patronul Stelei viitoarele alegeri

Anunţ-şoc al lui Gigi Becali! Patronul FCSB a susţinut că se gândeşte la înfiinţarea unui partid politic şi a indicat şi câteva persoane care ar putea face parte din noua formaţiune politică. Printre acestea, se numără politicianul Adrian Severin dar şi un jurnaist, în persoana lui Liviu Avram. Becali a menţionat că el nu va candida.

“Trebuie făcut ceva, că aşa nu se mai poate. Are dreptate aici Florin Călinescu, pentru că oameni de nimic, ca gaşca lui Liviu Dragnea, care era un fel de lume interlopă, au făcut bani şi au ajuns apoi miniştri, senatori, deputaţi. Şi-au adus şi coardele lor, le-au făcut secretari de stat, au făcut 60 de posturi de secretari de stat ca să le aibă pe coarde aproape. Eu aş face ceva, dar trebui să am oameni ca Dan Diaconescu, Iulian Fota, Adrian Severin, Victor Ponta, Neamţu, jurnalistul Liviu Avram lângă mine, oameni deştepţi, de 20 de oameni am nevoie şi promit 25% la alegeri. Eu nu candidez, nu mai am nevoie de funcţii, dar vreau ca în ţara mea, copii şi nepoţii mei să trăiască într-o ţară de bun simţ, nu să conducă coardele, care sunt pricepute la toate ministerele”.

