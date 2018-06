Liviu Dragnea, mesaj pentru partenerii străini. ”Au FINANȚAT și susținut public acest stat paralel”

„Simt aceeași emoție ca aseară, a fost o emoție puternică în piață, a fost o descărcare a tuturor celor care au fost în piață. Noi am făcut mitingul ăsta din mai multe motive, de a protesta împotriva acestui sistem odios, pe care îl gesionează o mână de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți ceilalți. Un alt motiv este că am fost provocați. Nu te poți aștepta ca un partid ca PSD, să-l ameninți, să-l jignești, să-l insulți și să te aștepți că nu reacționează. Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație. Al treilea motiv a fost de a avertiza societatea”, a spus liderul PSD, la Antena 3.

Președintele Camerei Deputaților a afirmat că a vrut să le partenerilor străini ce înseamnă statul paralel, pe care ”parțial l-au finanțat și susținut”.

„Am vrut să arătăm și partenerilor noștri străini, pentru că după Revoluție, NATO, UE au spus că ne învață democrația. Ar trebui să-și asume cu toții această responsabilitate, pentru că parțial au finanțat și susținut public acest stat paralel. La ei acasă nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestări pentru spectacol. S-a tot spus, am vorbit și cu oficiali și îmi spuneau: Românii protestează. Acuma au venit câteva sute de români care au protestat. Noi am început această acțiune de protest, dintr-un șir de proteste. Am tot sperat că nu este nevoie să ducem lupta și pe partea economică, de a corecta, odată dusă lupta în stradă nu mai poate fi luată de acolo. Eu știu mai bine ca oricine ce forță are PSD. Au prins gustul”, a precizat Dragnea.

SURSA: PRO TV