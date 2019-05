Liviu Dragnea: ”Românii pot să nu voteze cu PSD”

Liviu Dragnea a susținut vineri la Topoloveni o vizită electorală organizată într-un cadru închis, într-o sală mică, în timp ce protestatarii de afară erau ridicați de jandarmi. Președintele PSD a ținut un scurt discurs în fața membrilor PSD Argeș și a rostit, involuntar, în cadrul discursului, un apel autoironic: „Românii pot să nu voteze cu PSD și chiar îi rog să se gândească foarte bine”.

Președintele PSD a lansat din nou un atac împotriva străinilor și a multinaționalelor, spunând că cei din afar țării sunt invidioși pe creșterea economică a României. ”Despre economie, ce am făcut pentru oamenii de afaceri. Capitalul românesc era hăituit, oamenii de afaceri români erau băgați în pușcărie, și am zis, de ce să lăsăm noi toate instituțiile să se întreacă între ele să vină în control la firmele românești, am ridicat până la 1 milion de euro la cifra de afaceri să nu mai fie controlat pentru tot felul de hârtii și hârtiuțe. Rezultatul, România a doua oară pe locul 2 în Europa cu o creștere economică de 5,5%. Asta deranjează pentru că s-ar dori ca potențialul României să nu folosească României”, a spus Dragnea.