LOVITURA ANULUI? Chinezii se gândesc să producă mașini electrice în România

România are însă avantajul subvenției acordate de stat pentru mașini electrice, într-o pondere de 50% față de 35% în Slovacia. De partea cealaltă, Slovacia are avantajul unei apropieri mai mari de piața din vestul Europei. Alte avantaje ale Slovaciei sunt costurile reduse de logistică și o rețea bine dezvoltată de furnizori de automobile, în timp ce România asigură costuri salariale și fiscale mai mici. O decizie definitivă a companiei chineze de automobile va fi în toamna acestui an.

Articolul integral pe PROFIT.RO