Lovitură DURĂ de la UDMR pentru Guvernul PSD

“Săptămâna trecută, înainte de alegeri, dar nu are nicio legătură cu alegerile, cele întâmplate în Valea Uzului, am luat o decizie şi am spus că nu susţinem Guvernul PSD-ALDE şi această decizie rămâne în vigoare. Din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic, fiindcă nu a fost o decizie de tip electoral sau de tip de campanie electorală, nu noi am introdus acest subiect în dezbatere şi nu noi trebuie să rezolvăm această problemă, noi aşteptăm rezolvarea problemei din partea Guvernului, fiindcă e datoria Guvernului să dea un răspuns acolo unde se întâmplă ceva ilegal şi de aceea eu cred că, în continuare, Guvernul, administrativ şi politic, răspunde pentru tot ce se întâmplă în Valea Uzului şi nu numai”, a precizat Kelemen Hunor. AGEPRES