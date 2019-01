Lovitură în Dosarul “Tel Drum”. Dragnea nu merge la DNA. Ce planuri are liderul PSD

Flavia Teodosiu, a declarat, miercuri, că liderul PSD va decide singur dacă se va prezenta la DNA în cazul în care este citat, dar că nu poate fi adus prin mandat de aducere, atâta vreme cât își motivează neprezentarea, scrie realitatea.net.

„Nu (este obligatorie prezența lui Dragnea – n.r.), de aceea are avocat. Dânsul respectă toate drepturile si obligatiile pe care le are. Dansul respecta toate drepturile si obligatiile pe care le are. Orice om, cand este citat, cand nu se poate duce se poate motiva. Dansul va decide ce va face cand e citat”, a spus avocata lui Liviu Dragnea, la un post tv.

Întrebată dacă liderul PSD va primi mandat de aducere, avocata a răspuns: „Daca esti citat si nu te prezinti in mod repetat si nemotivat, e legal mandatul de aducere, dar nu e cazul la dansul”.

Avocata a menționat cum ar putea să evolueze dosarul pentru Dragnea.

„Poate sa urmeze ori clasare sau intocmirea unui rechIzitoriu si trimiterea in judecata, care implica o schimbare a incadrarii dansului, dar nu stiu daca este momentul pentru aceasta discutie”, a declarat Teodosoiu.