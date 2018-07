Lovitură pentru averea lui Liviu Dragnea...

Afacerile familiei Dragnea merg în pierdere, Ferma Salcia SA, fima patronată de Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a pierdut în anul 2017 suma de 1,3 milioane de lei, după ce în anul precedent avusese un profit de 52.000 de lei.

Magazinele Salcia, deţinute de către Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, au început să tragă obloanele. Mai exact, Salcia Teleorman – situat în Dăbuleni, strada Victoriei, Dăbuleni, judeţul Dolj, s-a închis. „Angajaţii magazinului au strâns tot, nu este nimic înăuntru, se văd nişte cabluri. Magazinul nu a funcţionat foarte mult”, spun localnicii din Dăbuleni.

Conform site-ului fermasalcia.ro, firma din judeţul Teleorman deţine 12 magazine proprii. Restrângerea activităţii vine după ce Ferma Salcia a anunţat pierderi de aproape 300.000 euro. Conform ultimelor cifre de la Finante, Ferma Salcia S.A. a raportat pentru 2017 o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de lei, în scădere de la 34,2 milioane de lei în anul 2016. Ferma de porci Salcia din judeţul Teleorman, care anul trecut era deţinută de Valentin Ştefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societăţile implicate într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DIICOT bănuiesc că fima ar fi înregistrat în contabilitate o factură fictivă, iar fiscul ar fi încasat astfel mai puţine taxe decât i s-ar fi cuvenit. Fostul şi actualul director al fermei au fost aduşi la Bucureşti pentru audieri. 200 de mii de euro ar fi valoarea trecută în contabilitate, iar anchetatorii trebuie să stabilească şi traseul banilor.

O ferma de porci din Teleorman ajunge in aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care presedintele PSD a negat mereu ca ar avea vreo legatura, in proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai intai printr-un fel de intermediar, astfel incat la prima vedere nu se vede cum firma abonata la contracte de asfaltare in Teleorman transfera o afacere prospera.

Articolul integral pe CAPITAL.