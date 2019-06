Lovitură pentru Băsescu, de la un apropiat din PMP

„Azi am depus un Denunț la Parchetul General împotriva fostului președinte Traian Băsescu. Având în vedere datele apărute în mass media din care reiese faptul că a deținut calitatea de colaborator al Securității, nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei – functie pe care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua mandate si respectiv de a fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare si inclusiv nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019”, a scris Radu Cristescu, marți, pe Facebook.