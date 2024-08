Lucescu: „Risc foarte tare venind la naţională”

Mesajul lui Mircea Lucescu

Noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că riscă foarte mult acceptând să preia conducerea primei reprezentative, dar a subliniat că fotbalul românesc merită acest risc, transmite Agerpres.

„Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, un fotbal care a făcut furori în fotbalul din Europa, fie cu echipa naţională, fie cu echipele de club. Eu risc şi îmi dau seama că risc foarte tare. Dar fotbalul românesc cred eu că merită acest risc. Pentru că eu nu am nevoie nici de bani, nici de carieră… pe mine m-au împins să vin momentele acelea trăite la echipa naţională ca jucător şi ca antrenor. Şi aş vrea ca acele momente să se întoarcă. Eu voi da absolut totul pentru a le oferi satisfacţie suporterilor care îşi doresc atât de mult ca echipa naţională să meargă mai departe. Voi face tot posibilul ca experienţa mea să îi ajute pe aceşti băieţi de la echipa naţională. Nu va fi uşor, cel care riscă sunt eu, dar am încrederea că se poate face. Eu trebuia să fac o operaţie de coxartroză şi am amânat-o pentru echipa naţională. Eu vin cu tot sufletul, acum să vedem cum vin ceilalţi”, a afirmat el.

„Ca antrenor eşti tot atât de bun ca ultimul tău rezultat. Dar atunci când faci această meserie nu poţi să renunţi uşor la ea. Lucrurile se înlănţuie când începi să guşti din succesul obţinut cu ajutorul celor din jurul tău. Şi e foarte greu să accepţi înfrângerea. Eu vin cu gândul de a da echipei naţionale, de a da acestui fotbal, o continuitate în rezultate. Să îi fac pe jucători să creadă în ei şi în puterea lor de a reuşi. Iar o participare la o Cupă Mondială este lucrul cel mai frumos posibil. Eu nu am prea multe de schimbat la naţională, doar să îi conving pe jucători să dea tot ce au mai bun în ei şi să trăiască permanent cu imaginea acolo suporteri care i-au aplaudat şi i-au încurajat indiferent de rezultat la EURO. În două zile nu se pot face mari schimbări, voi merge pe acelaşi grup, dar pe parcurs sigur că voi aduce schimbări”, a explicat Mircea Lucescu.