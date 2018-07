Avem cea mai mare inflatie din ultimii cinci ani, de 5,41%, lucru care are consecinte grave asupra vietii romanilor. Una dintre ele, cea mai dureroasa in ultimele zile, este cresterea galopanta a ROBOR, care ii obliga pe romanii cu credite in lei sa plateasca rate mult mai mari.

Insa Guvernul nu pare preocupat de aceasta situatie grava in care ne aflam si, mai mult, incearca sa arunce pisica in curtea altora.

