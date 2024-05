Marcel Ciolacu afirmă că Autostrada A8 poate fi realizată din bani europeni, dar şi din împrumuturi

Întrebat de jurnalişti dacă susţine varianta ca autostrada A8 să fie realizată şi printr-un parteneriat public-privat, Marcel Ciolacu a evitat un răspuns tranşant, precizând că aceasta se poate realiza din fonduri europene, dar şi din împrumuturi.

”Sunt două loturi acum licitate, după cum bine ştiţi, pe PNRR. E o porţiune unde o să fie 6,5 miliarde de euro, încerc cu domnul Grindeanu să vedem din acest exerciţiu financiar pe care l-am început, să vedem cât mai putem prinde. Se pot face şi împrumuturi. Spitalul Regional de la Iaşi are parte din fonduri asigurate prin PNRR, din fondurile europene, dar are şi componentă BERD. Cu cât prindem componente din fondurile europene, pe urmă putem veni cu împrumuturi pe BERD. Nu închidem cercul. E evident că A7 e în direcţia corectă şi anul acesta o să finalizăm 147,8 km, care vor fi daţi în circulaţie, fiindcă aşa am gândit şi cu constructorul, şi cu domnul Grindeanu, să dăm în circulaţie. Nu se închide cercul fără A7, A8 şi, nu în ultimul rând, trebuie închis şi A13, între Bacău şi Braşov”, a adăugat premierul Marcel Ciolacu.