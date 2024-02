Marcel Ciolacu ar fi devenit tată, în secret, la 56 de ani! Ce politician lansat bomba începutului de an: ”Tot ce face e foarte bine mascat!”

Marcel Ciolacu ar fi devenit proaspăt tătic, la 56 de ani, chiar în timpul mandatului său. Vestea a dat-o chiar concitadinul său, fostul camarad de partid și ministru Eugen Teodorovici cu care premierul nu se află tocmai în relații cordiale.

Premierul României tocmai a devenit socru mare în toamna anului trecut. Andrei (23 de ani), fiul său și al Roxanei Ciolacu, s-a căsătorit. Invitat la un talk show moderat de Alexandru Răducanu, buzoianul PSD Teodorovici a dat din casă vestea:

”Eu îi doresc tot binele din lume, mai ales acum că e din nou proaspăt tătic (..)I-am urat tot binele din lume, dacă are un Dumnezeu… Uite, a fost acum la Papa, a fost și la Muntele Athos, cine știe! Nu știu unde ar mai putea merge? Poate în Tibet, cine știe! (..) Domnul Ciolacu tot ce face e foarte bine mascat. Când ai un eveniment personal și dânsul are câteva la activ, și populația nu află, presa nu află înseamnă că s-au plătit multe, multe milioane de euro pentru a se ține sub capac!”, a mai spus Eugen Teodorovici la Canal 33.

Marcel Ciolacu a devenit tată, în secret, la 56 de ani. Regreta că are doar un singur copil

”Am un regret, cred că faptul că am făcut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente când era mai mic fiul meu, aveam teama și să traverseze strada. Cred că am greșit foarte mult și eu și soția că am făcut un singur copil”, a povestit Marcel Ciolacu anul trecut, în cadrul unui interviu televizat.