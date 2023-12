Marcel Ciolacu, la întâlnirea cu românii stabiliți în SUA: ”Nu am venit să insist să reveniţi în România, pentru că ştiu că n-o veţi face”

Românii nu pot fi ţinuţi în ţară decât dezvoltând serviciile publice şi infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminică, în cadrul unei recepţii unde s-a întâlnit cu români stabiliţi în SUA, relatează Agerpres.

„Nu am venit să insist să reveniţi în România, pentru că ştiu că n-o veţi face. Aţi realizat şi aveţi deja o familie în Statele Unite şi sunt ferm convins că vă este foarte greu să reveniţi în acest moment în România. În schimb, putem dezvolta lucruri împreună”, a spus premierul.

El a mărturisit că la un moment dat şi-a dorit să plece din România.

„Sunt pentru prima oară în Statele Unite mai mult de 24 de ore. Data trecută am fost doar într-un tranzit către America de Sud, într-un demers cu OSCE. Am încercat acum 30 de ani, la fel ca şi dumneavoastră, să fac parte din diaspora românească, undeva în Europa, în Marea Britanie. Nu am reuşit acest lucru. A încercat şi fratele meu… În Germania a stat vreo zece ani şi pe urmă a revenit în ţară împreună cu familia”, a precizat acesta.