MARCEL CIOLACU, prietenul lui HAYSSAM

Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for. Initial, el a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit, dar l-a tradat pe acesta si s-a aliat cu Mihai Tudose.

In 2018, Tudose si Ciolacu au cazut in dizgratia lui Liviu Dragnea.

Acum, dupa incarcerarea ex-liderului PSD, Marcel Ciolacu a fost recuperat de tandemul Viorica Dancila – Paul Stanescu si propus la sefia Camerei Deputatilor, fiind ales cu sprijinul decisiv al deputatilor ALDE, partenerii de coalitie. Raluca Turcan, desi a fost sustinuta de PNL, USR si PMP, a pierdut.

Marcel Ciolacu a fost implicat intr-un scandal mediatic dupa ce, in mai 2015, in presa, au aparut fotografii in care aparea alaturi de Omar Hayssam, la o partida de vanatoare organizata de Directia Silvica Buzau. Actualul presedinte al deputatilor este deputat de Buzau, judetul sau de bastina, fiind membru PSD din 1990.

Deputatul PSD a recunoscut ca pozele sunt reale, insa a precizat ca sunt “taiate”.

