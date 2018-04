Marea Britanie nu mai bagă gunoiul sub preș. Oligarhii lui Putin, alungați din Londra

Asupra executivului britanic s-au facut presiuni ani la rand din partea organizatiilor civile care lupta cu coruptia pentru a actiona impotriva oligarhilor rusi. Acestia sunt detinatorii unor averi imense facute in Rusia din privatizari dubioase, evaziune fiscala si alte fapte de coruptie. S-au stabilit in Marea Britanie, investind sume imense in proprietati imobiliare, dar si in afaceri locale, cum ar fi achizitionarea de cluburi de fotbal, companii de constructii, presa, agentii de publicitate.

“Marea Britanie are una dintre cele mai permisive legislatii din Europa in ce priveste plasarea banilor straini in sistemul bancar si in corporatii fara a dezvalui proprietarii – legislatie care, spun grupurile civile anticoruptie, a atras sute de miliarde de dolari in bani negri si gri, investiti pe pietele financiare si imobiiare”, scrie New York Times.

