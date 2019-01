MAREA PĂCĂLEALĂ: Banii strânși de ONG-uri pentru bătrâni, copii, spitale au ajuns la Guvern

Pentru ele, romanii care depun in acest an formularul 230 pot dona doar 2% cota din impozitul pe venit. In schimb, entitatile nonprofit si unitatile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat primesc 3,5%.

Dupa ce a fost adoptata, ordonanta a starnit numeroase controverse, iar ONG-urile au acuzat Guvernul de discriminare. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a promis ca va rezolva problema si, la finele anului trecut, Parlamentul a adoptat o lege care prevede ca toate ONG-urile vor beneficia de cota de 3,5%. Numai ca legea se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, deci pentru formularele 230 pe care le vom completa in 2020.

Mai mult, nu mai pot dona companiile care au cifra de afaceri mai mica de un milion de euro, iar termenul de depunere a declaratiilor pentru donarea unei cote din impozitul pe venit de catre populatie s-a mutat in martie, de unde pana acum era 25 mai. Mai exact? Guvernarea PSD-ALDE, in foamea de bani tot mai mare, ia pana si banii de la organizatiile care ofera servicii si ajutor pentru cele mai defavorizate categorii de romani.

