Marian Vaghelie își face partid. Vrea să facă din nou politică

„O secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie. Se numeşte Partidul Social Democrat Independent (PSDI) şi cred că românii vor înţelege şi vom izbândi să ne debarasăm de aceste gunoaie care au distrus această ţară. O să fie un partid de stânga, un partid – dacă vreţi – în care muncitorii să se regăsească, şi când spunem muncitori ne referim de la CFR-işti, de la cei care lucrează pe vagoane, până la vânzătorii de la Metro, de la Carrefour, că nu mai există nimenea astăzi care să poată să le ia apărarea. Va fi un partid de stânga, la stânga PSD-ului, stânga naţionalistă, în sensul cel mai coerent al lucrurilor, în sens pozitiv”, a declarat Vaghelie.

Întrebat ce părere are despre o eventuală ordonanţă de urgenţă cu privire la amnistie şi la graţiere, Marian Vanghelie a declarat că vede această măsură ca pe una necesară pentru a „restarta” sistemul judiciar.