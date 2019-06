Marile neînțelegeri care au blocat negocierile dintre USR și PLUS

Negocierile dintre USR și PLUS pentru încheierea unei alianțe politice în vederea participării împreună la următoarele runde de alegeri (prezidențiale, locale și parlamentare) bat pasul pe loc și nu au fost lipsite de reacții contondente ale membrilor celor două echipe, au declarat pentru G4Media.ro surse politice, după ce ambele formațiuni au prezentat ”oferte de neacceptat” una pentru cealaltă: USR a pus pe masă opținea fuziunii, iar PLUS a venit cu propunerea ca numărul candidaților pe locuri eligibile la parlamentarele de anul viitor să fie egal, jumătate de la USR, jumătate de la PLUS.

Până acum au avut loc două runde de negocieri între echipele celor două partide, ultima fiind vineri și durând de dimineață până după ora 19:00.

Potrivit surselor citate, propunerea ca cele două formațiuni să fuzioneze a venit ca o consecință a dezbaterilor pe care USR le-a organizat în weekendul trecut la Brăila, unde a avut loc o reuniune a liderilor centrali ai partidului cu cei județeni (Comitetul Politic). Sursele consultate de G4Media.ro au explicat că în seara dinaintea Comitetului Politic, președintele USR, Dan Barna, i-a întrebat pe șefii de filiale dacă ar fi de acord cu ideea fuziunii, marea majoritate a acestora răzpunzând afirmativ.

Astfel, la prima rundă de negocieri, unul dintre membrii USR a formulat plastic propunerea de fuziune către cei de la PLUS: ”Am făcut împreună 8 copii la europarlamentare, nu credeți că a venit vremea să ne căsătorim?”.

Ideea a fost însă respinsă categoric de Dacian Cioloș, care a precizat că nu ar trebui să se vorbească despre o fuziune între USR și PLUS înainte de 2021.

La rândul lor, negociatorii PLUS au pus și ei pe masă ”o ofertă de neacceptat” pentru USR: paritate pe listele de candidați la alegerile parlamentare de anul viitor. În USR însă, ideea parității nu este primită cu brațele deschise, o serie de lideri centrali și locali ai partidului considerând paritatea de la europarlamentarele din 26 mai drept o greșeală care nu ar trebui repetată. Argumentele aduse de Cioloș în favoarea numărului egal de candidați pe locuri eligibile au fost două, el susținând că PLUS are mai mulți membri decât USR și punând pe masă un sondaj intern din care reieșea că, în cazul în care cele două partide ar candida separat, PLUS ar obține de trei ori mai multe voturi decât USR.

