Marile RISCURI ale economiei românești. Avertisement de ULTIMĂ ORĂ de la Fitch

Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei. Fitch estimeaza ca deficitul bugetului general al Romaniei a atins 3% din PIB in 2017, nivel neschimbat fata de 2016, dar este peste cel de 0,8% consemnat in 2015. Pragul unui deficit bugetar de 3% din PIB prevazut in tratatul de la Maastricht este o ancora de politica importanta pentru guvern. Cu toate acestea, performantele fiscale din 2017 au fost sustinute de cresterea economica foarte puternica, despre care Fitch considera insa ca este nesustenabila.

