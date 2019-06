Marile semne de întrebare legate de achiziția Băncii Românești de către Teodorovici & co.

EximBank și Național Bank of Greece au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Românească iar în urma acestei tranzacții instituția controlată de Ministerul Finanțelor va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală. Că urmare a finalizării acestei tranzacții, cota de piață a EximBank va crește la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a băncii în top 10 instituții financiar-bancare din România. Statul român mai deține o bancă, și anume CEC, astfel încât cota de piață a acestuia ajunge la peste 10%.

În ciuda zvonurilor care au apărut în ultima vreme, această achiziție a răsărit ca din senin. Asta l-a făcut pe senatorul Florin Cîțu să spună că tranzacția este ”mega suspectă”. O bancă a exportatorilor (EximBank nu are nicio legătură cu afacerile retail, n.r.) cumpără o banca de retail. Primul semn că ceva este putred aici. Statul are DEJA o bancă universală, adică și de retail, CEC Bank, care are nevoie de un miliard de lei capitalizare pentru a-și acoperi pierderile. Chiar are statul nevoie de DOUĂ bănci de retail? Al doilea semn că ceva este total în neregulă cu această tranzacție”, susține Cîțu.

Acesta spune că îl va chema în Parlament pe ministrul Eugen Teodorovici pentru a răspunde la mai multe întrebări, cum ar fi:

– Ce pierderi din bilanțurile băncii respective înghite acum statul român – adică cei care plătesc taxe în România? – Statul român nu are bani să cumpere banca respectivă ȘI SE ÎMPRUMUTĂ. Chiar așa mare nevoie are statul român de o banca în condițiile în care nu are bani în buget pentru pensii și salarii? – Chiar există așa o compatibiliate și o oportunitate pentru statul român să cumpere o banca care totuși este pe piață de vânzare de foarte mult timp și nu s-a înghesuit nimeni să o cumpere? – Teodorovici a atacat sistemul bancar din România non stop. Iar acum cumpără o bancă din acest sistem. Ce este așa special la această tranzacție? Această tranzacție trebuie aprobată de BNR, susține Cîțu.

Profit.ro scrie că EximBank a avut o ofertă mai bună decât First Bank (rezultată din achiziția Marfin Bank de către familia greacă Vardinogiannis) sau Patria Bank, bănci în ascensiune, care caută cotă de piață, semn că statul și-a dorit mai mult victoria – la fel ca în Ungaria. Deocamdată nu se știe prețul plătit de banca de stat pentru Banca Românească. Vânzătorul National Bank of Greece a dezvăluit, scrie Profit.ro, doar că poziția de lichiditate la nivelul grupului va crește cu 314 milioane de euro, din restituirea datoriilor intra-grup, în timp ce poziția de capital se va îmbunătăți cu 26 de puncte de bază față de nivelul de la finele lui martie. La sfârșitul anului trecut, Banca Românească datora NBG circa 1,49 de miliarde de lei – aproximativ 315 milioane de euro la cursul curent.