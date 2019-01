Marin Anton, demis de la șefia PNL Giurgiu. El declarase că familia sa va vota cu PSD dacă dă amnistia

„Eu sunt subiectiv la subiectul asta, nu am cum să nu fiu subiectiv. Am o problemă, v-am zis, acasă. Dacă apare amnistia, am o problemă acasă cu copiii, au zis că cel puțin o dată vor vota PSD-ul. Dacă dau chestia asta cu amnistia, «noi o dată vom vota PSD-ul», nu ştiu la care alegeri, dar indiferent de situație, «noi o dată vom vota PSD-ul, pentru că ți-a adus liniştea». Asta e… şi cu nevastă-mea…”, a afirmat, vineri într-o conferință de presă, Anton.

„Eu am o părere bună despre Iordache”, a adăugat acesta.

În urma acestei declarații, el a fost demis din funcția de președintele organizației județene PNL Giurgiu.

„Dacă un președinte de filială își permite să facă astfel de declarații care încalcă grosolan linia partidului și produc daune inestimabile. Eu consider că astfel de președinți trebuie să plece acasă. Dacă nu luăm măsuri înseamnă că distrugem munca fiecăruia care a construit în partidul ăsta și eu personal nu tolerez o asemenea bătaie de joc” a spus Orban, potrivit unor surse din PNL.

Pe 8 ianuarie, Marian Anton a fost trimis în judecată de către DNA pentru luare de mită.