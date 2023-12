Marius Budăi, prins într-o mașină furată alături de un alt europarlamentar: ”O să am o discuție cu MAI”

Marius Budăi și un alt europarlamentar au ajuns într-o situație fără precedent. Cei doi au fost surprinși într-o mașină furată.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, împreună cu un alt europarlamentar, Dan Constantin Șlingu, au fost prinși la intrarea în țară, dinspre Republica Moldova, într-o mașină care figura a fi furată.



Totul s-a întâmplat la vama Sculeni. Aici polițiștii de frontieră au observat că autoturismul cu care călătoreau figura în baza de date europeană ca fiind furat din Belgia, acum 7 ani. Mașina a fost astfel confiscată.

„Sâmbătă, 16.12.2023, în jurul orei 20:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat la verificările de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un autoturism marca Audi A 6, înmatriculat în România.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că autoturismul în cauză figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Belgia la data de 05.01.2016. În autoturism se aflau doi cetățeni români, mașina fiind înmatriculată pe numele unuia dintre aceștia, în anul 2015.

În cauză a fost dispusă indisponibilizarea autoturismului, cercetările fiind continuate pentru clarificarea situației, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Ce spune Marius Budăi

De cealaltă parte, Marius Budăi spune că nu este prima dată când mașina aceasta iese din țară și niciodată nu a fost observată vreo neregulă.

Mai mult, spune că proprietarul autoturismului, deputatul Șlincu, este un cumpărător de bună credință și este unicul păgubit în acest caz.

„Eram în mașina colegului care a cumpărat-o în 2015 de la o persoană din Galați, care fusese luată din Belgia. Colegul meu a cumpărat o de bună-credință. Aseară am aflat că era dată în urmărire din 2016.

Când am intrat în țară ni s-a comunicat că e furată. O să am o discuție cu MAI, sunt 8 ani de când a cumpărat-o. Era deja înmatriculată în România.

Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată. Ne-au informat despre proceduri, au zis că mașina trebuie să rămână pe loc. Am chemat altă mașină și am plecat spre casă. Poliția de Frontieră și cei de la Vamă au fost profesioniști”, a spus Marius Budăi, la România TV.