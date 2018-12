Mașinile SECOND-HAND cu cei mai mulți km dați înapoi!

O platformă online din România, care oferă informaţii pe baza seriei de şasiu despre istoricul de kilometri şi accidentele suferite de o maşină second hand, a realizat un studiu în noiembrie. Peste 7 milioane de înregistrări are baza de date a platformei în baza căreia cumpărătorii află dacă sunt pe cale să achiziţioneze o maşină second hand cu kilometri daţi înapoi sau una care a avut doar avarii minore, ori una care a fost daună totală.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 01.12.2018, 11:22 | Actualizat: 01.12.2018, 11:22