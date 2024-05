Media Consulta International-diversitate, determinare și dominare în piața a publicitarilor independenți din România

Media Consulta International și-a extins operațiunile în diverse piețe europene și în diferite domenii de activitate, stabilind birouri în mai multe capitale europene și devenind unul dintre principalii jucători de pe piața contractelor guvernamentale câștigate în România prin proceduri transparente organizate de SEAP.

„Anul 2023 a înregistrat o creștere de 20% a cifrei de afaceri în România, atingând un volum consolidat de afaceri pe piețele europene triplat față de anul precedent, cu expunere în 5 direcții de afaceri diversificate”, declară Mihai Craiu, CEO al companiei.

Cu o experiență de 20 de ani în piața românească, Media Consulta International este unul dintre liderii companiilor independente de publicitate cu capital integral românesc. Sub conducerea lui Mihai Craiu în calitate de CEO/proprietar, compania operează în prezent în 5 linii de business:

1. Divizia de Publicitate Full Service, care generează 55% din profitul raportat și are clienți majori precum Grupul PremiqaMed din Viena Austria, Banca Transilvania, Perfect Tour, , Fabrica de Peste si Salate- Negro 2000, Fabrica de sucuri naturale Ana Are, Vinurile dobrogene Clos des Colombes, Worwag Pharma pana in 2021, grupul Varta

2. Divizia Barter Media Bank, responsabilă pentru 8% din profit.

3. Divizia de Licitatii Guvernamentale și Evenimente Speciale, contribuind cu 10% din profitul companiei.

4. Divizia Hospitality, care gestionează investiții proprii în unități din Spania, Franța și SUA, aducând 5% din profit.

5. Divizia de Real Estate și Digital Outdoor, în colaborare cu grupul chinez Nexnovo din Shenzen, cu o contribuție de 22% din profit pe clădirile proprii din București.

Media Consulta International a fost stabilă și profitabilă în fiecare din cei 20 de ani de existență, conform rapoartelor listafirme.ro. Beneficiind de capitaluri pozitive și linii de finanțare active și diversificate, compania a devenit un lider pe piața publicității independente din România și un partener de încredere al guvernului, câștigând contracte importante în ultimii 10 ani.

Asa dupa cum declara inca din 2009 intr un podcast al lui Iulian Comanescu-Mihai Craiu si-a dorit sa devina leader intr-o piata a publicitatii de stat care numara putini jucatori profesionisti asa cum este Media Consulta International.

“In plus, prin Media Consulta se concentreaza pe afaceri cu statul si spune apasat ca vrea sa devina lider pe piata publicitatii de stat, care e intre 60 si 100 de milioane.” – spunea Mihai Craiu in 2009.

15 ani mai tarziu compania sa reuseste aceasta performanta, marturie fiind sutele de proiecte derulate pentru corporatia numita Guvernul Romaniei, sutele de scrisori de recomandare si de aprecieri primite in scris de la partenerii guvernamentali.

https://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-5853054-video-audio-mihai-craiu-face-bartere-masini-cafea-asigurari-vintu.htm

Compania s-a implicat si în diverse proiecte și inițiative, cum ar fi crearea postului de televiziune local Dobrogea TV, vândut cu succes către Grup Servicii Petroliere din Constanța, și a Școlii de Televiziune Tudor Vornicu, vândută către grupul Scandinavian Broadcast Systems/Prima TV.

Media Consulta International este implicata și în crearea de conținut online, inclusiv prin relansarea și diversificarea Săptămânii Financiare în diferite formate, precum emisiunea TV și podcastul, și prin canalul propriu de comunicare pe YouTube – Saptamana Financiara – YouTube

Media Consulta reprezintă un model de business antreprenorial, având o capacitate de răspuns uriașă fata de cererile oricărui client, capabilă să mobilizeze răspunsuri rapide si eficiente într-o structură de tip umbrelă cu pana la 300 de angajați independenți, într-un timp extrem de scurt, fiecare dintre acestia avand fiecare propria companie autonoma de servicii creeate in acest sens.

În plan intern compania operează cu 12 angajați și 40 colaboratori permanenți pentru toate liniile de business, iar în plan internațional cu 10 angajați si 20 de colaboratori independenti care se ocupă exclusiv de promovare și vânzare impreuna cu alte servicii conexe.

Compania are birouri deschise în Franța, acoperind toată Coasta de Azur, Spania,Italia ,UK și Germania.

Indicatorii macroeconomici realizați de Media Consulta International ca solvabilitate, ROI , ROE și lichiditate, plasează compania în zona jucătorilor cei mai mari din domeniul sau de activitate.

Stabilitatea financiara, capitalurile proprii, knowledge-ul profesional, echipele de experti implicate in proiecte, relațiile externe din piete si culturi diferite si liniile de finantare internationale sunt elemente de baza în construcția bugetului Media Consulta International-care detine o echipă bine pregatită profesional, alcătuită din consultanți de business cu experienta și specialisti in marketing, publicitate, audit și strategie financiară cu o experienta acumulata in peste 15 ani, cursuri de specializare si recomandari din partea clientilor si institutiilor statului.

Recent, compania a câștigat un contract important pentru o campanie publicitară la TV și radio pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, finanțată din fonduri europene cu o ofertă de 499.000 lei (100.000 €).

Contractul poartă denumirea generică „Management de calitate și performanță în cadrul MEEMA, pentru reducerea poverii administrative și dezvoltarea IMM-urilor inovatoare – Operational Capacitate Administrativa – POCA”. Presupune educarea și interconectarea antreprenorilor prin intermediul unei platforme digitale, cu scopul de a pune la dispoziția întreprinzătorilor o gamă vastă de resurse și informații relevante pentru întreprinderile mici si mijlocii, start-up-uri și scale-up-uri afacerilor.

Ministerul vrea să iși promoveze platforma digitală IMM MENTOR ca un centru de resurse și informații, un punct unic în care se vor afla toate informațiile de care ar putea avea nevoie un antreprenor pentru a-și desfășura activitatea în mod sustenabil precum: cum să înființezi sau să dezvolți o afacere, evenimente de business, târguri, legislație, surse de finanțare, oportunități de afaceri, planificare strategică, gestionare și eficientizare a vânzărilor, eficientizarea activității IMM-urilor prin instrumente de cercetare de piață, recomandări de clienți și furnizori cu ajutorul inteligenței artificiale, solicitări ale investitorilor, oportunități furnizate de către consilierii economici din rețeaua externă a MEAT și altele.

Compania Media Consulta International are cele mai multe licitații câștigate transparent pe SEAP cu corporatia numita guvernul Romaniei pentru contracte de publicitate, din care se remarcă cele pentru promovarea municipiului Craiova, condus cu succes de Lia Olguța Vasilescu, și cele cu Ministerul Economiei, cu ANRE sau INSP precum si cu APIA.

Cu o experiență de aproape 12 ani în trustul Intact și în domeniul media și comunicare, Mihai Craiu, proprietarul Media Consulta, este recunoscut ca un lobbyist și creator și integrator de strategii de comunicare. Compania sa oferă o gamă largă de servicii, inclusiv strategie de business, consultanță juridică și fiscală, investiții strategice și planuri sustenabile, strategii de marketing și vânzări, relații publice și multe altele.

“Visul meu ca antreprenor a fost sa offsetez sutele de mii de euro plătite statului roman ca taxe si impozite platite de mine personal si de compania mea anual – cu profiturile obtinute lucrand contracte guvernamentale-ceea ce e o politica de stat peste tot in lume la nivelul marilor guverne.” declara Mihai Craiu.

În concluzie, Media Consulta International este un exemplu de succes în antreprenoriat, cu o reputație solidă și o capacitate de a livra soluții de calitate pentru clienți, consolidându-și poziția ca lider pe piața publicității și comunicării în România și în Europa.