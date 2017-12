Mega Image a cedat în acest an titlul de cea mai extinsă reţea de magazine din România

Cele două reţele cele mai extinse – Profi şi Mega Image – sunt active pe segmentul magazinelor mici, mai exact supermarketuri şi proximitate, care au nevoie de investiţii mai mici. Mai mult, pentru că aceste magazine acoperă zeci sau sute de metri pătraţi, retailerii găsesc mai uşor spaţii de închiriat. Profi merge de regulă pe metoda chiriei, alegând să deschidă magazine fie la parterul blocului în interiorul oraşelor mai mari, fie în spaţii de sine stătătoare.

Schimbarea de lider în clasamentul celor mai extinse reţele de magazine s-a realizat în acest an, după mulţi ani în care primul loc a fost deţinut de Mega Image. Retailerul a redus în ultimii ani ritmul de dezvoltare de la peste 100 de unităţi la aproape jumătate. În ceea ce priveşte anii viitori, compania anunţă că merge înainte cu expansiunea în acelaşi ritm, respectiv 50-60 de unităţi pe an sub ambele formate – supermarket şi proximitate. Până acum circa 90% din magazine sunt în Bucureşti şi Ilfov, iar restul se împart pe o rază de 250 km în jurul Capitalei. În acest an compania a intrat şi pe piaţa din Cluj. Acesta este un model special în retail, niciun alt jucător neavând o concentrare asa mare a afacerii în Capitală şi în apropiere. Nici Profi nu a mers pe modelul standard.

Spre deosebire de alţi retaileri, care au ales să meargă cu magazine în special în oraşele mari, unde salariul mediu este pe măsură, iar rata şomajului este mai mică, Profi a preferat să acopere uniform toată ţara. Mai mult, a mers şi în localităţi de doar câteva mii de locuitori unde se „bate“ doar cu comercianţi tradiţionali. Profi este de altfel unul dintre puţinii jucători care au pariat chiar pe zona rurală pentru care are un format adaptat, Loco. Profi are local trei formate de magazine, Standard, cele mai mari şi cu portofoliul complet, urmate de City, magazine urbane pe format mic, cu sortimentaţie mai redusă, şi Loco.

Dacă după numărul de magazine Profi şi Mega Image sunt la vârf, având împreună mai bine de jumătate din universul de comerţ modern, ca business cele două reţele sunt aşteptate să ajungă la 1 mld. euro cifră de afaceri, prag depăşit deja de alte reţele. Comerţul local este dominat ca business de Kaufland, Carrefour şi Lidl.