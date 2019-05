Metroul, o GAURĂ NEAGRĂ a economiei

Metrorex, compania deținută de Ministerul Transporturilor, va raporta anul acesta o pierdere de aproape 304 milioane de lei, conform propunerii legislative de aprobare a bugetului societății pe 2019. Anul trecut, s-a consemnat un pasiv de 193,9 milioane de lei. Asta înseamnă că vom avea o adâncire cu aproape 60% a pierderilor la compania care operează transportul public subteran din București.

”Societatea prezintă un buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 dezechilibrat, subvenția alocată (375.300,00 mii lei) reprezentând 55% din necesarul fundamentat (680.000,00 mii lei), fapt ce conduce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă a metroului de 304.700,00 mii lei. Societatea încheie exercițiul financiar al anului 2018 cu o pierdere în valoare de 193.927,52 mii lei, din care 188.353,75 mii lei reprezintă cheltuieli de judecată definitive în cadrul obiectivului Magistrala V, Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu”, se spune în nota de fundamentare. Italienii de la Astaldi, care construiesc magistrala din Drumul Taberei, au câștigat în instanță mai multe procese după ce au reclamat o sumă suplimentară faţă de ce este prevăzut în contract.

În ciuda găurii din ce în ce mai mare și a proceselor cu Astaldi, cheltuielile de natură salarială au fost majorate ca urmare a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2018 şi a creşterii numărului mediu de personal în anul 2019, de la 4.402 la 5.033, cu respectarea corelației câștig mediu brut lunar pe salariat și productivitatea muncii. Creșterea numărului mediu de personal provine, în special, din angajarea eșalonată de mecanici, electromecanici, operatori, etc., pentru Magistrala V de metrou – secțiunea Eroilor – Râul Doamnei, cu 6 luni înainte de punerea în funcțiune a acesteia, în trimestrul IV 2019.

Anul trecut, Iancu Gura, președintele Analiștilor Financiari și lector IBR&ASE, a elaborat o analiză care a prezentat situația Metrorex în comparație cu alte companii similare din Europa. Analiza a apărut imediat după ce sindicatele de la metrou au cerut lefuri mai mari cu 50% și au amenințat cu greva generală. În final, ei au primit măriri de 20%. Conform lui Guda, Metrorex raportează un venit pe angajat de trei ori mai mic față de societățile similare care administrează rețeaua de transport public subteran din Budapesta, Praga și Varșovia în condițiile în care are cu 20% mai mulți angajați/km metrou, salarii supradimensionate (cu 9% mai mari decât media companiilor similare din regiune și de aproape două ori peste media din sectorul privat), pierderi imense (fără subvențiile de la stat ar fi o companie falimentară) precum și cea mai proastă calitate a serviciului oferit (viteză medie este cea mai scăzută din cauza investițiilor modeste).

Metroul bucureștean are pierderi uriașe, de peste 50% din cifra de afaceri, în timp ce firmele similare din regiune obțin un profit mediu de 11%: Budapesta (+16%), Praga (10%), Varșovia (5%).

Metrorex înregistrează 63 de angajați la fiecare kilometru de metrou, cu 20% peste media din capitalele menționate ca și referință (51,41) și de trei ori mai mult decât Budapesta (care înregistrează 20,21 angajați/km metrou). Salariul mediu net / angajat la Metrorex este de 1.100 euro/lună, de două ori peste media națională și cel mai mare din regiune. Media salariului net/angajat la firmele care administrează rețeaua de metrou din capitalele de referință este de 1.040 euro/lună, cu +9% sub media înregistrată în Metrorex și doar cu +38% peste media națională din țara respectivă. Deci, arată Guda, salariul mediu net din orașele de referință utilizate ca și comparație (Budapesta, Praga și Varșovia) este 756 euro/angajat, cu 31% peste media din București, dar angajații Metrorex câștigă cu 9% peste angajații de la companiile similare.

Metrorex înregistrează o cifră de afaceri/angajat de 31,6 mii de euro/an, de aproape trei ori sub media din capitalele de referință (87,3 mii de euro/angajat/an) și de 6 ori sub media înregistrată de angajații rețelei de metrou din Budapesta. Viteza media înregistrată de trenurile Metrorex este de 22,5 km/oră, mult sub media capitalelor de refeinta (31 km/oră). Totodată, Bucureștiul înregistrează o rețea de metrou cu o dimensiune de 30 metri/1.000 locuitori, nivel aproape identic cu media capitalelor folosite ca și referință (29,19 metri/1.000 locuitori), dar veniturile obținute sunt mult mai mici. Desigur, nu ne ajută nici turismul, în condițiile în care numărul de vizitatori (cei care nu locuiesc în capitala respectivă) din Budapesta, Praga și Varșovia este mult peste București.