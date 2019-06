Mihaela Cocîrță devine Managing Partner al Nomade Communication

Mihaela se alătură la conducere Adrianei Cocîrță, Owner Nomade Communication și coordonator al Diviziei de Comunicare Strategică, care a fondat agenția în urmă cu 4 ani, ca urmare a activității profesionale intense pe care a desfășurat-o în calitate de specialist în PR pentru mai multe companii. Nomade este și va fi mereu un business de familie și mă bucur că, împreună cu Mihaela, am reușit să dezvoltăm agenția, menționează Adriana, și abia aștept să implementăm proiectele pe care le pregătim.

Numirea a venit firesc, în contextul dezvoltării companiei din ultima perioadă și formării a două divizii: cea de creație și cea de strategie. Divizia de Creație înglobează toate serviciile pe care le oferim, iar această abordare structurată ne permite să oferim soluțiile integrate de care clienții noștri au nevoie, completează Adriana.

În noul său rol, Mihaela este responsabilă de consolidarea și implementarea campaniilor creative de comunicare, PR și social media oferite clienților, îmbinând pasiunea pentru tot ce este nou în industrie cu abordare progresivă. În egală măsură, Mihaela coordonează echipa creativă, alături de care consolidează punți de comunicare între branduri și comunitățile lor. Cred în puterea creativității și a curajului în dialogul onest și mă bucur că am oportunitatea de a focaliza aceste valori în comunicarea pentru brandurile pe care le reprezentăm. Decizia pe care am luat-o împreună a venit natural în urma debriefing-urilor și meeting-urilor cu clienții, întrucât am identificat șansa de a implementa concepte complexe în noua formulă.

Hotărârea de a construi cele două divizii se datorează dorinței de a oferi rezultate măsurabile clienților și de a maximiza impactul comunicării prin strategii inovative, care vin în completarea strategiei de business a clienților.

Agenția de comunicare și PR Nomade Communication oferă fiecărui client o strategie de comunicare integrată și adaptată, a cărui scopul principal este ca, prin schimbarea perspectivei, să genereze plus valoare nu doar pentru segmentele de public țintă, ci pentru toate categoriile de stakeholders ale unei companii.