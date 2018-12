Mii de români au aflat de la ANAF că au fost înșelați. “Nu e semnătura mea”

Cazurile au fost descoperite după ce Fiscul a început să trimită notificări celor care apăreau în evidenţele de donaţii, iar acolo unde au fost găsite neconcordanțe banii au rămas blocaţi până când situaţiile au fost clarificate.

Un bărbat din Galaţi a primit o notificare de la ANAF prin care i se cerea să confirme că a direcţionat 2% din impozitul pe venit către o organizaţie non profit din Brăila, despre care însă nu auzise niciodată. „M-am prezentat la ANAF, unde am solicitat o copie de pe respectivă declaraţie. Semnătura sub nicio formă nu este a mea”, spune omul. Odată înştiinţat, Fiscul NU a virat banii, iar bărbatul a încercat – fără succes – să afle cum s-a ajuns aici.

“Bănuielile mele duc în zona unor prestări de servicii, unde am lăsat o copie de pe buletinul de identitate. Aici cred că s-a întâmplat ceva cu respectivele date.”

