MILIARDARII neștiuți ai lumii. Fac afaceri din sec. XVII

Familia Hoare, din Marea Britanie, a început să facă afaceri în 1672 și continuă să existe pe scena marii finanțe sub aceeași denumire, C. Hoare & Co.

Author: Mihai Voican | Sursa: Capital.ro | Publicat: 07.07.2019, 9:31