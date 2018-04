Miliardarii STRĂINI care cumpără pădurile virgine din România ca să le salveze

Christoph Promberger a venit în România prima oară în 1993, pentru un proiect legat de carnivorele mari ‒ lupi. Intenţia lui era să stea trei ani şi apoi să se întoarcă în ţara natală, Germania. În cele din urmă, fascinat de ţara noastră, Cristoph Promberger şi soţia sa Barbara au ales să rămână în România împreună cu cei doi copii.

„Am venit iniţial doar pentru o perioadă de 3 ani, dar am fost fascinat de România din prima zi. Natură sălbatică, oameni prietenoşi, ierni lungi şi dure (îmi place iarna foarte mult), carnivore mari în păduri, modul de trăi mult mai lejer şi liniştit, pe scurt: o bună calitate a vieţii pentru mine, cu tot ce mi-am dorit. Totul m-a fascinat. Din 3 ani am făcut 5 ani, din 5 am făcut 10, şi acum sunt 25 de ani şi nu mai vreau să plec. Multe s-au schimbat: natură nu mai este atât de sălbatică, s-a schimbat şi societatea şi unii oameni au venit tot mai hapsâni, cum sunt şi mulţi oameni în străinătate, viaţa a devenit mai aglomerată, dar totuşi, aici am o calitate a vieţii pe care nu pot să o am nicicum în Austria sau Germania“, spune Christoph Promberger.

Licenţiat în inginerie silvică la Universitatea de Silvicultura München (Germania) şi cu un master la aceeaşi universitate, Christoph Promberger este director executiv şi unul dintre fondatorii Fundaţiei Conservation Carpathia (FCC). O fundaţie creată în 2009, de către 12 filantropi şi conservaţionişti cu scopul de a opri tăierile ilegale de pădure, precum şi pentru a conserva o suprafaţă mare a pădurilor din Carpaţi, sub forma unei zone complet protejate, pentru generaţiile viitoare. Acest lucru se face prin cumpărarea terenurilor şi cesionarea drepturilor de vânătoare, pentru protecţia completă a tuturor elementelor naturale, din bani privaţi şi publici. Intenţia este ca, în cele din urmă, proprietatea terenurilor noastre să se întoarcă în domeniul public, în regim de protecţie permanentă sub forma unui parc naţional.

